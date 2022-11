Reddito di cittadinanza | come cambierà? Un beneficiario su tre rischia di perderlo

(Di domenica 20 novembre 2022) Chi può lavorare avrà il sussidio per altri sei mesi, poi basta. Ma ci sono anche ipotesi più morbide. Basterà rifiutare un’offerta di occupazione per perdere l’assegno

Il governo Meloni con la manovra finanziaria "fa cassa sui poveri", togliendo fra sei mesi ildia oltre mezzo milione di percettori, e offre "un pannicello caldo con l'azzeramento dell'Iva su pane e latte ", sostiene l'ex vice - ministro Antonio Misiani , senatore e ...Non sarà più a vita ma durerà al massimo tre anni e costerà circa due miliardi all'anno in meno agli italiani. Ecco, in estrema sintesi, la "stretta Meloni" aldi. La bozza, attualmente sul tavolo della presidente del Consiglio, è agli ultimi ritocchi per poi essere inserita nella Manovra. L'intenzione del governo Meloni è quella di ... I requisiti del Reddito di cittadinanza discriminano (anche) i rifugiati: il caso di Bergamo Riflettori sulla manovra di bilancio. Il sottosegretario all'Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, descrive quali saranno le ...Per finanziare il taglio al cuneo è prevista l’abolizione del reddito di cittadinanza per i 660mila occupabili. Lo riporta ‘Il Sole 24 Ore’. Dal pacchetto di misure fiscali, invece, il governo si ...