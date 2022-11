Real Madrid | Hazard | “Con Ancelotti ho parlato 5 minuti in stagione”

(Di domenica 20 novembre 2022) Sei presenze, un gol. Sono i numeri eloquenti di Edencon la maglia delin questa. L’ex Lille e Chelsea è ormai un lontano ricordo del giocatore che in Premier League faceva registrare numeri altissimi di dribbling riusciti. Il fantasista del Belgio, impegnato al Mondiale con la sua nazionale, hadel presente in un’intervista a L’Equipe senza però rinunciare a soffermarsi sul suo passato: “Al Chelsea forse ho vissuto il mio periodo migliore. Alho giocato bene nella gestione Zidane, abbiamoquando è andato via, era triste perché non ero riuscito a rendere come ci si aspettava”. Il rapporto connon è mai decollato: “Con lui parlo poco, ci hocinque ...

6 Il forfait di Karim Benzema è stato un vero e proprio choc per la Francia , ancor di più dopo la decisione di Deschamps di non sostituire l'attaccante delcon un altro giocatore in vista dell'esordio ai Mondiali. Vero che in Qatar Didì avrà comunque diverse scelte a disposizione tra Mbappé, Griezmann, Thuram e l'ultimo arrivato Muani, tutti ...Il commissario tecnico Didier Deschamps ha però deciso di non convocare nessuno al posto del centravanti del, vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro : "Karim Benzema non sarà sostituito", ... Real Madrid, Hazard: "Ho giocato bene con Zidane. Con Ancelotti parlo poco" Il Real Madrid, campione d’Europa in carica, ha una rosa ricca di talenti, ma inevitabilmente dovrà iniziare a guardarsi intorno per cercare un possibile erede di Karim Benzema. Il bomber classe ’87 h ...Il Milan può approfittare della scadenza sul contratto del calciatore, che non sembra ormai più essere nei piani del Real Madrid.