Re Carlo | tagli a tutto | dalla famiglia al personale

Leggi su velvetmag

(Di domenica 20 novembre 2022) Renon ha mai nascosto il proprio desiderio di una monarchia snellita dalle cariche e dalche appesantivano le finanze della Corona. Così i tabloid inglesi riportano ancora di importantida parte sua in ogni settore. Dallo staff delle residenze reali ai membri dellaReale, passando per i piatti tipici della tavola: nessuno sfugge alle decisioni del re. Come riporta il Mirror il Sovrano ha intenzione diare un certo numero di dipendenti importanti per la regina Elisabetta al Castello di Windsor.III, infatti, sta portando avanti una revisione radicale dei lavoratori impiegati nelle residenze reali. Ildella tenuta di Windsor sarà ridotto drasticamente nelle prossime settimane. AnsaUna fonte ha dichiarato che molti ...