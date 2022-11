(Di domenica 20 novembre 2022) Durante la conferenza stampa di vigilia di Austria - Italia , il selezionatore austriaco Ralfha risposto volentieri a domande che hanno riguardato l'andamento della nostra Serie A. In ...

Corriere dello Sport

Durante la conferenza stampa di vigilia di Austria - Italia , il selezionatore austriaco Ralfha risposto volentieri a domande che hanno riguardato l'andamento della nostra Serie A. In particolare, a un quesito sull'andamento del nostro campionato e del Milan di Stefano Pioli , che ...Durante la conferenza stampa di vigilia di Austria - Italia , il selezionatore austriaco Ralfha risposto volentieri a domande che hanno riguardato l'andamento della nostra Serie A. In particolare, a un quesito sull'andamento del nostro campionato e del Milan di Stefano Pioli , che ... Rangnick sentenzia: “Napoli spettacolare, Milan scudettato e avanti in Champions” Il commissario tecnico dell'Austria analizza la nostra Serie A alla vigilia del confronto tra la sua nazionale e l'Italia ...