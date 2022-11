Raffaella Carrà | polemica finita | “Conta quello che ha rappresentato per me”

Agenzia ANSA

Ricordiamo che il popolare compositore di brani in passato ha scritto per grandi artisti del panorama musicale italiano come Mina, Adriano Celentano,, Patty Pravo, Iva Zanicchi, ...Video Le gemelle Kessler nello show con Mina e: quanta classe tutta insieme! - video UNICA AL MONDO - Nel paleolitico 1958, quando ha cominciato, i cantanti più in voga che le ... Firenze omaggia Raffaella Carrà, icona di pubblicità