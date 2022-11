Radicofani Si | nuova centrale geotermica in val d’Orcia | presentati quattro ricorsi al Tar

Agenzia ANSA

...della guerra in Europa quale strumento di regolazione delle controversie tra Stati e una... Monticiano, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti,e Chiusi". Nella piattaforma sindacale per ......della guerra in Europa quale strumento di regolazione delle controversie tra Stati e una... Monticiano, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti,e Chiusi". 'Nella piattaforma sindacale per ... Geotermia, 4 ricorsi al Tar contro nuova centrale in Val d'Orcia Si temono rischi reali di sismicità indotta, subsidenza, alterazione delle falde acquifere profonde, termali e non, alterazione ambientale e paesaggistica ...Ancora ricorsi al Tar della Toscana contro la nuova centrale per la geotermia prevista in Val d'Orcia, nei pressi del fiume Paglia, sotto l'Amiata. (ANSA) ...