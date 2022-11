Qui appena ragazzina | oggi ha 79 anni ed è una delle donne più amate della tv

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 20 novembre 2022) Riconoscete chi è la donna raffigurata in questa fotografia in bianco e nero? Lo scatto risale a qualche decennio fa:quella giovane donna è diventata unavoci italiane più. Osservate attentamente questo scatto in bianco e nero: quella raffigurata nella fotografiaè unavoci italiane piùdegli ultimi decenni. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.