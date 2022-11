Qatar - Ecuador 0 - 2 | doppio vantaggio sudamericano firmato da Enner Valencia | padroni di casa in evidente difficoltà

(Di domenica 20 novembre 2022) 2022 - 11 - 20 18:12:02 É iniziata la ripresa Squadre di nuovo in campo: allo stadio Al - Bayt è iniziato il secondo tempo. 2022 - 11 - 20 17:59:31 Intervallo Dopo 45', squadre negli spogliatoi per il ...

Enner Valencia nei primi 45' ha realizzato una doppietta contro il, nel match inaugurale del Mondiale. L', in entrambe le occasioni, ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale, gara inaugurale di2022 e primo match del MondialeL'attesa è finita. Dopo la lunga cerimonia inaugurale,edscendono in campo nella prima partita di2022. ...Calcio d’inizio alle 17. I padroni di casa ospitano i sudamericani allo stadio Al Bayt di Al Khor per la gara che segna il via della manifestazione. E’ l’unica gara in programma… Leggi ...Al Khor (Qatar) - I Mondiali iniziano subito con un episodio discusso. La Var è stata protagonista nel match d'apertura tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador. Dopo tre minuti gli ospiti avevano ...