Qatar 2022 | Lewandowski | «Non so se sarà il mio ultimo mondiale»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 novembre 2022) Le parole diin vista dell’inizio del: «Argentina? prima abbiamo due altre partite, pensiamo al Messico» Tra i protagonisti dicianche Robert. L’attaccante polacco ha parlato ieri all’arrivo a Doha della nazionale, scortata da due caccia F16 dopo le bombe cadute in Polonia. Di seguito le sue parole.– «Non so se questoil mio, ma mi sto preparando come se lo fosse». ARGENTINA – «É difficile parlare ora di quella partita, perché prima dovremo giocarne altre due. Meglio concentrarci sul Messico». SQUALIFICA IN LIGA – «Mi pare tutto molto esagerato, perché quel gesto non era rivolto all’arbitro. Confido nel ...