Qatar 2022 | l’Emiro | «È bello che i popoli condividano e celebrino diversità e ciò che li unisce»

(Di domenica 20 novembre 2022) Con la cerimonia si è ufficialmente aperto il 22esimo Mondiale di calcio. Uno show di lusso firmato dall’italiano Marco Balich in un impianto altamente tecnologico costruito nel cuore del deserto. Voce guida dell’evento Morgan Freeman, che ha parlato di inclusività, tolleranza e rispetto. Tante esibizioni di musica e sbandieratori, prima del video delle immagini di una partita di calcio nel deserto di oltre 50 anni fa. Tra i protagonisti c’è anche quello che sarebbe poi diventatodel, allora soltanto un bambino in pantaloncini che rincorreva un pallone sulla sabbia. Dopo il video lo stesso Emiro Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani ha preso la parola. «Diamo il benvenuto alla Coppa del Mondo. Abbiamo lavorato duramente per allestire un torneo di successo. Abbiamo profuso tutti i nostri sforzi per il bene dell’umanità. Finalmente è arrivato ...

