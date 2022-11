Qatar 2022 | inizia oggi il Mondiale più discusso di sempre

(Di domenica 20 novembre 2022) Lo abbiamo aspettato per un sacco di tempo. La curiosità intorno a questo Campionato del Mondo era estrema. Non solo perché questosarà il primo della storia del pallone giocato in Autunno, ma anche per tutte le controversie nate dietro la sua preparazione.già prima del suo inizio aveva diviso i tifosi, sin dalla sua assegnazione nell’ormai lontano 2009. L’allora presidente FIFA Joseph Blatter diede l’annuncio, scartando le altre due candidate, sicuramente più meritevoli. Basti pensare che al momento della sua assegnazione, nel paese arabo non si contava neppure uno stadio in grado di poter ospitare un evento di tale portata. La decisone quindi di procedere con questodestabilizzò tutti gli amanti del pallone, che ancoranon possono che insinuare chissà quanto ...

Il Mondiale insta per iniziare: alle 15.30 via alla cerimonia d'apertura , alle 17 il calcio d'inizio della partita inaugurale tra i padroni di casa dele l' Ecuador . Il primo torneo iridato in Medio Oriente, il primo in autunno, il secondo di fila senza l'Italia. L'ambasciatore della Coppa del mondo, Ghanim Al Muftah , e la cantante Dana "...La prima volta d'inverno, la prima volta in Medio Oriente:- Ecuador apre i mondiali di calcio più insoliti, curiosi e imprevedibili di sempre. Anche i più contestati, in un paese accusato da sempre di discriminazioni sociali e nell'occhio del ciclone ...Prendono ufficialmente il via i Mondiali i Qatar. Si parte con la cerimonia di inaugurazione allo stadio Al-Bayt e, subito dopo, la prima partita del torneo, tra i padroni di casa e l'Ecuador. Grande ...In vista di questo anomalo Mondiale in Qatar 2022, il primo nella storia del calcio a disputarsi nei mesi invernali, la situazione Cristiano Ronaldo è letteralmente esplosa, grazie soprattutto alla ...