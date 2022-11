Qatar 2022 | il capitano della nazionale iraniana | Solidale con chi protesta nel mio Paese

(Di domenica 20 novembre 2022) Il difensore edi calcio, Ehsan Hajsafi, ha espresso pubblicamente solidarieta’ con le manifestazioni e il malcontento che sta percorrendo da oltre due mesi il suo, nella conferenza stampa in, alla vigiliapartita di domani contro l’Inghilterra. Aprendo l’incontro con i giornalisti, Hajsafi ha usato l’espressione “nel nome del dio dell’arcobaleno”, la stessa che una delle vittime simbolorepressione delle proteste, il piccolo Kian Pirfalak, usava in un video diventato virale dopo la sua morte. Il calciatore ha inviato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha ammesso che “la situazione nelnon e’ buona”. “La nostra gente non e’ contenta”, ha aggiunto, auspicando ...

La cerimonia di inaugurazione ha dato il via ufficiale ai mondiali di calcio diiallo stadio Al Beyt di Al Khor, a 50 km da Doha dove i partoni di casa sfidano l'Ecuador nella partita inaugurale. Voce narrante dell'evento è stata quella dell'attore americano Morgan ...... cosa ben peggiore, organizzato da un Paese come iltroppo arretrato dal punto di vista dei diritti umani. Fiorello, la Rai e i 200 milioni per i Mondiali. In una diretta social del suo ...Non c'è Mondiale senza Wag. Leggi senza bellezze in tribuna e outfit provocanti. Cosa che il caldo del Qatar avrebbe senz'altro incoraggiato se non fosse che hey, si tratta di un paese islamico e ...Ottimo impatto dell’Ecuador nei Mondiali 2022. I sudamericani hanno chiuso il primo tempo contro i padroni del Qatar in vantaggio per due reti che portano la firma di Enner Valencia. Il capitano della ...