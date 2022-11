Qatar 2022 | Fratoianni | ' boicottare il Mondiale della vergogna'

DOHA () - Enner Valencia regala il successo all' Ecuador di Alfaro al debutto nel Mondiale ine consolida la sua posizione da miglior marcatore nella storia della nazionale sudamericana con 37 reti complessive, grazie alla doppietta realizzata (al 16', su calcio di rigore, e al 31'). ...Un grande applauso per la "sorpresa" della cerimonia di apertura di, l'attore americano Morgan Freeman al centro dello stadio Al Bayt, per l'apertura dei Mondiali creata dall'italiano Marco Balich. Freeman ha dialogato brevemente con un attore giovanissimo, ...Inizia come peggio non poteva il Mondiale del Qatar che, nella prima giornata della competizione, perde 2-0 contro l'Ecuador. Prestazione disastrosa degli asiatici che non si rendono mai pericolosi e ...Calcio d’inizio alle 17. I padroni di casa ospitano i sudamericani allo stadio Al Bayt di Al Khor per la gara che segna il via della manifestazione. E’ l’unica gara in programma… Leggi ...