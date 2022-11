Qatar 2022 | calendario delle gare dell’Olanda

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 novembre 2022) Come ben noto, tutte le 64 partite dell’edizionedella Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD. Lesaranno visibili in diretta tv e in chiaro su Rai Uno o Rai Due, a seconda del caso, oltre che in alta qualità su Rai 4K, senza dimenticare lo streaming con l’app di Raiplay. Ecco quindi le datepartite dell’Albiceleste e, tra parentesi, l’indicazione del canale tv.ai MondialiDall’ultima sconfitta contro i cechi a Euro 2020, gli olandesi sono rimasti imbattuti per 15 partite. Van Dijk è un leader in difesa, Frenkie de Jong fortissimo a centrocampo e Memphis Depay e Steven Bergwijn una ...