Qatar 2022 | calendario delle gare del Portogallo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 novembre 2022) Come ben noto, tutte le 64 partite rdella Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD. Lesaranno visibili in diretta tv e in chiaro su Rai Uno o Rai Due, a seconda del caso, oltre che in alta qualità su Rai 4K, senza dimenticare lo streaming con l’app di Raiplay. Ecco quindi le datepartite dell’Albiceleste e, tra parentesi, l’indicazione del canale tv.della Francia ai MondialiLa questione Cristiano Ronaldo e i suoi dissidi con il Manchester United hanno distolto l’attenzione dalla Nazionale di Fernando Santos che però non ha timore di giocarsi il passaggio di turno in un girone decisamente agevole Il...