Corriere dello Sport

A 11 anni dall'epocale cambio di proprietà vissuto, ilpotrebbe vivere presto un significativo cambiamento all'interno della propria compagine societaria. Secondo quanto riferito da 'L'Equipe', infatti, il Qatar Investment Authority potrebbe cedere ...Era in casa sua a Torino, con lui Dusan Vlahovic , ma il povero Angel Di Maria si è dovuto beccare una seconda rapina a Torino. La prima inizialmente quando era in campo con il, mentre la moglie e le figlie erano in casa e subirono lo shock di essere sequestrate dai malviventi. Ieri, invece, lo juventino era all'interno della propria abitazione assieme al compagno di ... "PSG, irrompono gli americani: un fondo pronto a rilevare quote del club" Secondo 'L'Equipe' il Qatar Investment Authority, il fondo qatariota che controlla il 100% del club dal 2012, potrebbe cedere il 15% ad un fondo statunitense ...