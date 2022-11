Probabili formazioni Francia-Australia | prima giornata Mondiali Qatar 2022

(Di domenica 20 novembre 2022) Ledi, match delladel gruppo D deidi calcio di. Il girone, che prevede anche Danimarca e Tunisia, scatterà alle 20:00 di martedì 22 novembre. Si gioca nella cornice dell’Al Janoub Stadium di Al Wakrah e Deschamps vuole una partenza subito convincente dai suoi uomini. Occhi puntati naturalmente su Mbappè. Al posto di Benzema infortunato giocherà Olivier Giroud, veterano di una nazionale giovane ma con la responsabilità di chi è campione in carica. Sono quattro i precedenti: due vittorie per la, un pareggio e una vittoria. Nel più recente, andò a segno Paul Pogba, grande assente di questa rassegna iridata. LE ...

Scatta oggi in Qatar la 22esima edizione della Coppa del Mondo . La prima partita, che inaugura il gruppo A, si gioca alle 17 ora italiana allo stadio Al Bayt tra i padroni di casa del Qatar e l' ...