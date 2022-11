Princess | Roberto De Paolis | “Una favola amara e reale Tra Le Notti di Cabiria e La Bella e la Bestia”

Movieplayer

Il film rivelazione di Venezia 79 è ispirato alla storia della protagonista Glory Kevin. In sala dal 17 novembre. Dopo il successo ottenuto a Venezia 79, '' diDe Paolis è al cinema dal 17 novembre. La rivelazione del Festival per la critica italiana e internazionale, racconta la storia di, una giovane prostituta nigeria, ...(Italia 2022) Regista:De Paolis Sceneggiatura:De Paolis Attori: Glory Kevin, Lino Musella, Sandra Osagie, Salvatore Striano, Maurizio Lombardi Fotografia: Claudio ... Princess, la nostra intervista a Roberto De Paolis La vita è tutt'altro che una favola per la giovane Princess che dà il titolo all'opera seconda di Roberto De Paolis, selezionata come film d'apertura della sezione 'Orizzonti' all'ultima Mostra di Ven ...Parlare di immigrazione e prostituzione come se si trattasse di una fiaba può sembrare un ossimoro, ma Princess, il garbato film di Roberto De Paolis presentato alla 79esima Mostra d’Arte Cinematograf ...