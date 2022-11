Preso il killer delle prostitute Ho vagato sporco di sangue

Giandavide De Pau, chi è il presuntodelle prostitute di Roma: ex autista del boss Michele Senese, incontrò Massimo Carminati È quasi l'alba di sabato mattina quando gli agenti salgono al ...Era la prima volta che andavo in quell'appartamento con le cinesi dopo un appuntamentoper telefono", ha aggiunto. Gli investigatori, nel corso dell'interrogatorio, gli avrebbero contestato di ...Prostitute trovate morte nel quartiere Prati, Giandavide De Pau rintracciato all’alba a casa della madre. La sorella ha telefonato alla polizia. Le prime ammissioni: "Ho tamponato la ferita alla gola ...Fermato all'alba a Roma l'uomo sospettato di aver ucciso le tre prostitute nel quartiere Prati. L'uomo è stato sorpreso in un palazzo dove risiede e dove si trova anche un bed &… Leggi ...