P!NK fuori il nuovo travolgente singolo “NEVER GONNA NOT DANCE AGAIN”

(Di domenica 20 novembre 2022) È entrato in rotazione radiofonica da venerdì 11 novembre “NOT” ilche segna il ritorno della cantautrice e icona pop internazionale P!NK! Prodotto dagli hitmakers Max Martin (vincitore di diversi Grammy Awards) e da Shellback, che è anche co-autore del brano insieme a P!nk, il coinvolgenteè un invito allegro e gioioso a ballare anche nei momenti difficili. Ad accompagnare l’uscita della canzone un divertente video, co-diretto da P!NK e dal duo creativo Nick Florez & RJ Durell. Ambientato in un negozio di alimentari, nel visual video si vede P!NK ballare e pattinare attraverso i corridoi, insieme ad un colorato cast di personaggi. Il brano “Not...

sostiene diversi enti di beneficenza tra cui: No Kid ... divertito, beffardo, di una notte sfocata econtrollo, una ..."Don't fuck with me", cantamettendo le cose subito in ... là, le sembra pericoloso e ostile. È un tipo di vulnerabilità ...Il nuovo album di Pink è Trustfall e sarà fuori nel 2023. La cantautrice di Just Like A Pill l’ha annunciato nelle ultime ore sui social pubblicando la copertina e comunicando la data di uscita del di ...Ogni edizione ha una sigla diversa, dal brano dei Pink Floyd a Believer del gruppo musicale Imagine Dragons, fino alla sigla attuale Supermodel dei Maneskin. E’ con la seconda edizione, quella del ...