(Di domenica 20 novembre 2022) Si è disputata oggi, domenica 20 novembre, ladegliU24 dimoderno: a ZielonaGora-Drzonkow, in Polonia, l’Italia ha ottenuto il sesto posto con Ludovicae Stefanoed il settimo con Alicee Federicosuccesso della Spagna di Laura Heredia Vives e Cristian Chamizo, prima con 1375 punti, davanti alla Svizzera di Lea Egloff e Vital Mueller, seconda con 1353, ed alla Germania di Julie Walser e Moritz Klinkert, terza con 1352. In casa Italia si registrano il sesto posto di Ludovicae Stefano(Aeronautica Militare) con 1318 punti ed il settimo ...

OA Sport

Domani, domenica 20 novembre , chiusura della manifestazione con la staffetta mista : a difendere i colori dell'Italia saranno due coppie, la prima composta da Alice Rinaudo e Federico Alessandro e ...Seconda giornata dei CampionatiUnder 24 dimoderno, in corso di svolgimento a Zielona Gora - Drzonkow, in Polonia, e altre buone notizie per la pattuglia italiana. Dopo la doppia finale conquistata ieri nel ... Pentathlon, Europei U24 2022: nella staffetta mista sesti Montecchia/Frezza, settimi Rinaudo/Alessandro