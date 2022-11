Pensioni Quota 103 | la mossa del Governo per scongiurare la legge Fornero Le ultime notizie

Un altro scoglio riguarda le, con Forza Italia in pressing per le minime: i soldi (sarebbero 2 miliardi), "si trovano", assicura il capogruppo a Montecitorio Cattaneo. L'obiettivo è '...Leggi anche Manovra, dalla 'Amazon Tax' a103 per le, via l'Iva su pane e latte: le misure allo studio del governo Meloni Mattarella stoppa la Meloni: salta il blitz della premier sui ...L’Italia spende più di tutti, in proporzione al Pil, ma questa enorme mole di denaro dei cittadini non è motore di sviluppo, ora Bruxelles ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...