Pensioni alte | aumenti a metà per finanziare quota 103 | la rivalutazione degli assegni avrà meno impatto sugli importi maggiori

...contro il caro bollette e per il resto a misure obbligate come la rivalutazione dellee ... gli uomini tra i 55 e i 59 anni hanno retribuzioni di 32.648 euro medi , le piùin assoluto, ...La caccia frenetica alle risorse finanziarie è una costante delle ore che precedono la messa a punto della legge di Bilancio. Ma quest'anno l'esecutivo deve fare i conti anche con i tempi strettissimi ...La caccia frenetica alle risorse finanziarie è una costante delle ore che precedono la messa a punto della legge di Bilancio. Ma quest’anno l’esecutivo deve fare i conti anche ...Nella legge di bilancio ci sarà Quota 103, in attesa di una riforma più organica (e ambiziosa) del sistema previdenziale. Verso la proroga anche Opzione donna e Ape sociale ...