(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – “Il partito democratico alle prese con il lungo, tortuoso e sofferto cammino che dovrebbe condurlo verso una nuovaè una forza politica molto complicata in un mondo politico che s’è fatto quasi d’un tratto molto più semplice. E forse proprio questa sfasatura tra le proprie complicazioni e le altrui semplicità spiega una gran parte della sua attuale difficoltà. Il punto è che nessuno dei dilemmi del Pd sembra poter approdare ad esiti meno contorti e faticosi di quelli che si intravedono in queste ore. Infatti c’è da scegliere un’nuova, tra tante e controversepiù antiche che non sono affatto archiviate. C’è da scegliere un’alleanza, tra due tendenze agli antipodi, una che conduce verso il M5S e l’altra verso il terzo polo. E c’è da scegliere un leader nel bel mezzo di una giostra di candidati ...

Tiscali Notizie

'Il partito democratico alle prese con il lungo, tortuoso e sofferto cammino che dovrebbe condurlo verso una nuova leadership è una forza politica molto complicata in un mondo politico che s'è fatto ...Roma, 20 nov. " "Il partito democratico alle prese con il lungo, tortuoso e sofferto cammino che dovrebbe condurlo verso una nuova leadership è una forza politica molto complicata in un mondo politico ... Pd, Follini: 'In cerca di leadership ma anche di identità' (Adnkronos) – “Il partito democratico alle prese con il lungo, tortuoso e sofferto cammino che dovrebbe condurlo verso una nuova leadership è una forza politica molto complicata in un mondo politico ...All’indomani del voto, però, era tanto più necessario vestire altri panni. Cosa che il (la) presidente del consiglio per la verità ha cercato di fare nelle prime ore, evitando festeggiamenti di ...