Adnkronos

(di Marco) 20 novembre 2022Onorevole, qual è il suo giudizio politico sul Governo Meloni Quali sono gli aspetti che ... Si vede chedi imparare, che non si sente così "pronta" come recitano i manifesti della sua ... Pd, Follini: "In cerca di leadership ma anche di identità" Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Il partito democratico alle prese con il lungo, tortuoso e sofferto cammino che dovrebbe condurlo verso una nuova leadership è una forza politica molto complicata in ...All’indomani del voto, però, era tanto più necessario vestire altri panni. Cosa che il (la) presidente del consiglio per la verità ha cercato di fare nelle prime ore, evitando festeggiamenti di ...