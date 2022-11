Pd | Bonaccini si candida alla segreteria

(Di domenica 20 novembre 2022) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Ho deciso dirmidel Partito democratico". Lo ha annunciato il governatore dell'Emilia Romagna Stefano, parlando al circolo Pd di Campogalliano. "Mi è parso giusto dirlo prima di tutto a voi e dirlo qui. Agli iscritti del mio circolo, ai compagni e alle compagne. Agli amici del mio Comune. Sono nato proprio qui e ci ho abitato fino a cinque anni", spiegaparlandoplatea. "Sento il peso e la responsabilità" di questa scelta "perché sono consapevole di come il Pd sia necessario per la stessa qualità democratica del Paese, rappresentando ideali e valori alternativi alle posizioni più conservatrici e regressive o alle derive populiste e sovraniste che abbiamo visto scorrazzare non solo qui ma anche in Europa e in ...

Per il Paese' Queste le parole con cui Stefano, presidente dell'Emilia Romagna, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alla guida del partito. Nel suo discorso, pronunciato nella sezione ...Pd, guerra alle correnti: braccio di ferro in Assemblea per limitare il potere dei big Carlo Bertini 20 Novembre 2022 La candidatura diil giorno dopo il "via libera" dell'assemblea al ...Stefano Bonaccini ha annunciato che si candiderà alla segreteria del Partito democratico. "Ho creduto di dovervi parlare in questa riunione di circolo perché ho deciso di candidarmi a segretario del P ...Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si candida ufficialmente per la segreteria del Partito democratico ...