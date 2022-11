Pd | Bonaccini si candida a segretario | “Riprendiamoci il centrosinistra Non deleghiamo la sinistra al M5s e i moderati ad Azione-Italia Viva”

(Di domenica 20 novembre 2022) Una “agenda nuova” per riprendersi il, perché “non vogliamo delegare al M5s di rappresentare lae ad”. Insomma: “Questo spazio ora ce lo andiamo a riprendere noi”. Senza correnti, è l’auspicio. E con un gruppo dirigente nuovo, che ritiene necessario. Stefanosialla segreteria del Pd e sceglie un luogo simbolo, il suo circolo di Campogalliano, per tracciare la rotta della sua partecipin prima fila al congresso dem. Lo fa con parole dure rispetto a ciò che il Partito Democratico è diventato negli ultimi anni. Chiede un “partito da combattimento” e la capacità di saper trasformare i “nostri valori giusti” in “proposte ...

Per il Paese' Queste le parole con cui Stefano, presidente dell'Emilia Romagna, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alla guida del partito. Nel suo discorso, pronunciato nella sezione ...Pd, guerra alle correnti: braccio di ferro in Assemblea per limitare il potere dei big Carlo Bertini 20 Novembre 2022 La candidatura diil giorno dopo il "via libera" dell'assemblea al ...Stefano Bonaccini ha annunciato che si candiderà alla segreteria del Partito democratico. "Ho creduto di dovervi parlare in questa riunione di circolo perché ho deciso di candidarmi a segretario del P ...Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si candida ufficialmente per la segreteria del Partito democratico ...