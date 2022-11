Pd | Bonaccini | “Mi candido a segretario”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – “Ho deciso di candidarmi alla segreteria del Partito democratico”. Lo ha annunciato il governatore dell’Emilia Romagna Stefano, parlando al circolo Pd di Campogalliano. “Mi è parso giusto dirlo prima di tutto a voi e dirlo qui. Agli iscritti del mio circolo, ai compagni e alle compagne. Agli amici del mio Comune. Sono nato proprio qui e ci ho abitato fino a cinque anni”, spiegaparlando alla platea. “Sento il peso e la responsabilità” di questa scelta “perché sono consapevole di come il Pd sia necessario per la stessa qualità democratica del Paese, rappresentando ideali e valori alternativi alle posizioni più conservatrici e regressive o alle derive populiste e sovraniste che abbiamo visto scorrazzare non solo qui ma anche in Europa e in tutto il mondo occidentale”, ha sottolineato. “La cosa che mi preoccupa di più ...