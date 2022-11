Pd | Bonaccini | ' costruire nuovo campo alleanze | in Lazio e Lombardia non appresa lezione'

(Di domenica 20 novembre 2022) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo metterci in cammino,una grande forza più radicata, più popolare e progressista e poiundi, perchè poi abbiamo visto alla prova dei fatti, e credo questo riguardi anche il Movimento 5 stelle e il Terzo polo, che se arriviamo divisi si perde. Spero che lain qualche modo venga, non mi pare sia stata compresa nè nelnè in, speriamo che a forza di battere il chiodo in futuro qualcuno possa ascoltare di più". Lo ha affermato Stefano, ospite di 'Mezz'ora in più' su Raitre. "Vorrei ricordare a Renzi e Calenda -ha aggiunto- che hanno perso anche loro, hanno preso la metà dei voti del Partito democratico; ...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Non mi sentirà mai usare una parola che non sia rispettosa, di affetto, di amicizia e di stima verso Elly Schlein, anche perché credo che i nostri elettori non ...Veniamo da troppi anni in cui il Pd è stato al governo anche se "le elezioni non le abbiamo mai vinte". Per Stefano Bonaccini ...