Pattinaggio di velocità | Coppa del Mondo Heerenveen | record italiano per la team sprint

(Di domenica 20 novembre 2022) Alessio Trentini promosso in Division A sui 1.500,per lae nuovo personale di Serena Pergher sui 500. Questo il bilancio della seconda tappa delladeldidiad Herenveen in Olanda. Il ventottenne tesserato per i V.G. Pergine si è classificato secondo sui 1.500 metri (1’46?09 il suo crono), guadagnandosi così la promozione in Division A per la prima volta in carriera. Bene Serena Pergher che in 39”12 trova il primato personale sui 500 metri con un quinto posto nella Division B. Poi Trentini, coadiuvato da Francesco Betti e David Bosa (Fiamme Oro), è tornato sul ghiaccio per la. Il terzetto azzurro ha chiuso in sesta piazza con il tempo di ...