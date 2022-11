Papa Francesco | Viviamo una carestia di pace | il mondo è flagellato da guerre

Leggi su agi

(Di domenica 20 novembre 2022) AGI -"unadi", tanti i luoghi del"flagellati dalle" e occorre darsi da fare e continuare a pregare per laprega per la martoriata Ucraina e per Gaza (l'incendio nel campo dei rifugiati) e nella messa per la Solennità di Cristo Re esorta a non lasciarsi contagiare dall'indifferenza, "brutta malattia" che crea distanze, si guarda "senza far nulla", "si pensa solo a ciò che interessa" e ci si "abitua a girarsi dall'altra parte". È gremita la Cattedrale di Asti, dove il Pontefice ha presieduto la celebrazione eucaristica. In prima fila i cugini di Bergoglio ma da tutti i comuni vicini sono accorsi per salutare ilargentino che non ha mai dimenticato le sue origini piemontesi e ...