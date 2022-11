Palermomania | i Mondiali rosanero iniziano la prossima settimana

Calciomercato.com

Comincia oggi, domenica 20 novembre, il Mondiale in Qatar, la Coppa si gioca per la prima volta in un Paese arabo e per la prima volta tra novembre e dicembre Le squadre qualificate sono 32 e, come in ...''E' da marzo che la vivo abbastanza male. Meritavamo di andare, ma purtroppo abbiamo sbagliato le occasioni a disposizione'', dice Roberto Mancini ...