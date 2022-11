Pafundi al Napoli | la mossa della società per l’acquisto

Leggi su napolipiu

(Di domenica 20 novembre 2022) Ilsi sta muovendo concretamente per Simone, talento di 16 anni dell’Udinese che ha esordito in Nazionale. Il giocatore nato a Monfalcone, ma con i genitori originari dicon una ‘venerazione’ per Diego Armando Maradona, è nel mirinoSSCN. Come vi abbiamo raccontato ieri ilha interesse concreto per. Ovviamente trattare con l’Udinese non è semplice, poiché il club friulano sa di avere tra le mani un talento incredibile che può vendere tra qualche anno ad un prezzo molto più alto. Calciomercato:suMa secondo quanto scrive Corriere del Mezzogiorno, c’è un contatto trae Udinese per il giocatore. Laazzurra sta trattando anche Lazar Samardzic, altro ...