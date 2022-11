Omicidi Roma | domani verranno disposte le autopsie

(Di domenica 20 novembre 2022)verrà affidato l'incarico al medico legale per eseguire ledelle tre donne uccise giovedì a. Secondo la Procura dil'autore dei delitti è Giandavide De Pau, attualmente in ...

Domani verrà affidato l'incarico al medico legale per eseguire le autopsie delle tre donne uccise giovedì a. Secondo la Procura dil'autore dei delitti è Giandavide De Pau, attualmente in stato di fermo nel carcere di Regina Coeli. L'atto istruttorio verrà effettuato all'istituto di medicina legale del Gemelli dove si ...Per De Pau, accusato di triplice omicidio aggravato, ieri sera è scattato il fermo disposto dalla procura didopo un'interrogatorio andato avanti negli uffici della Questura per oltre sette ore. ...Al 51enne romano, trasferito nel carcere di Regina Coeli con l'accusa di essere l'autore dei tre omicidi nel quartiere Prati, sono stati tolti lacci e cintura ...È previsto per l'inizio della settimana prossima l'interrogatorio di convalida del fermo per Giandavide De Pau, 51 anni ...