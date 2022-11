Omicidi in Prati – Lia | tanti soldi per mantenere il figlio in Cina

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 novembre 2022) Esclusivo! – A gennaio doveva tornare in patria – Non era la tenutaria – Ipotesi lotta tra racket – Si chiamava Lia (nelle foto), ovviamente con il nome cinese tradotto in italiano. Ci riferiamo alla giovane ragazza cinese, uccisa violentemente in, a Roma, insieme ad una sua più giovane collega, anch’essa cinese. L’avevamo conosciuta tempo addietro (vedi foto, esclusiva del nostro quotidiano), nel corso di un’inchiesta del giornale (ultimo nostro articolo dal titolo “Quindici miliardi all’erario, se si tassasse la prostituzione”), in più puntate e ripresa con aggiornamenti molte volte sempre sullo stesso quotidiano, sul racket della prostituzione cinese in Italia. Diffidente, preoccupata, omertosa all’avvio, piano piano, poi, iniziò a lasciarsi andare raccontando, sempre con molta cautela, gli sviluppi dell’attività illegale svolta, illecita certo ma, al tempo ...