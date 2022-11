Omicidi escort a Roma | cosa non torna tra le amnesie e i deliri di De Pau | «l’uomo nero» dietro di lui | le estorsioni e il suo boss che si fingeva pazzo

Leggi su open.online

(Di domenica 20 novembre 2022) Sono ancora diversi i punti oscuri nella strage delle treal quartiere Prati dinonostante l’interrogatorio fiume di Giandavide De Pau, sentito di fatto per tutto il giorno ieri 19 novembre fino al fermo e al trasferimento nel carcere di Regina Coeli con l’accusa di tripliceo aggravato. Il 51enne con un passato nella malana con il clan delMichele Senese, già in cura psichiatrica dopo un’aggressione sessuale e al Sert per la dipendenza della cocaina, non ha spiegato perché ha aggredito la trans Martha Castano Torres in via Durazzo, e poi unacinese 25enne poco distante in via Riboty, oltre che la maîtresse di 45 anni che avrebbe tentato di soccorrere la ragazza. LeDe Pau anzi sostiene di non ricordare nulla ...