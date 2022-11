Olanda | Van Gaal scioglie le riserve | il portiere titolare è un ex Foggia

Gaal. La partita tra Senegal esarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Rai Due alle ore 17 di lunedì 20 novembre, con pre - partita dalle 16.45. L'arbitro designato per il match è il ...... Enrico Bonavera, Mirko Artuso, Tonino Conte, Antonella Cirigliano, Flavio Albanese, Marilden ... studiando a Vicenza, L'Aia () e Milano. Si specializza nella composizione di musica per l'...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo.La prima giornata del Gruppo A di Qatar 2022 si completerà con la sfida delle 17 di lunedì tra Senegal e Olanda: i campioni d'Africa vogliono stupire, la squadra di Van Gaal sogna le semifinali ...