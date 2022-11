OGS di Sgonico | Concorso per 1 Informatico Sistemico

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 20 novembre 2022) L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Fisica Sperimentale diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Collaboratore TecnicoSistemistico VI Livello. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diL'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS indice unpubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore tecnico E.R. - VI livello professionale, profilosistemistico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. (rif. Bando 33/2022). Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data ...