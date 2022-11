Occhi di gatto | storia di tre ladre molto sexy

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 20 novembre 2022) Se siete stati ragazzi negli anni Ottanta e Novanta, è pressoché impossibile che non vi siate mai imbattuti in questo manga.diera, ed è ancora, un cult per gli amanti del genere. Di cosa parladi? Kyattsu Ai, o Cat’s Eye nella forma inglese, è un manga creato da Tsukasa H?j?. E se questo nome vi appare familiare… beh, potete averlo letto proprio qui, nella mia rubrica dedicata ai cartoni animati. Si tratta infatti dello stesso mangaka “papà” di City Hunter, lo sweeper amante delle belle donne. City Hunter lo sweeper più amato del piccolo schermo LaLadi per sé è abbastanza semplice: le tre sorelle Kelly, Sheila e Tati (Rui, Hitomi e Ai in originale) sono proprietarie di un bar. Ma questo è solo una copertura per le loro vere ...