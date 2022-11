Nuovi raid su Zaporizhzhia | l’Aiea a russi e ucraini | «Potenti esplosioni vicino la centrale nucleare | fermatevi»

(Di domenica 20 novembre 2022) «hanno scosso» l’area delladiieri sera e oggi. Lo denuncia l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) che parla di dozzine dida bombardamenti che avrebbero danneggiato alcuni edifici nella zona, oltre a sistemi ed attrezzature dell’impianto che ospita lapiù grande d’Europa. Attualmente non sarebbe stato messo a repentaglio il funzionamento della. La notizia arriva dopo che questa mattina l’esercito russo accusava nuovamente l’Ucraina di aver bombardato l’area. Poco dopo, anche Energoatom, la società ucraina che gestisce laha accusato Mosca di aver effettuato il bombardamento. Alla luce della ripresa delle ...

" Potenti esplosioni hanno scosso" l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia ieri sera e oggi. Lo denuncia l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) che parla di dozzine di esplosioni ...attacchi russi a Kherson. 'I terroristi russi hanno bombardato un presidio umanitario durante la distribuzione del pane. È successo a Bilozerka, nella regione di Kherson', in Ucraina. Lo rende ...Scambio di accuse tra Russia e Ucraina dopo i nuovi incidenti all'impianto. Per il momento non si segnalano radiazioni ...Nuovi attacchi russi a Kherson. "I terroristi russi hanno bombardato un presidio umanitario durante la distribuzione del pane. È successo ...