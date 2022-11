Non sprecate energie | Vittorio Feltri | una frase per demolire Letizia Moratti

(Di domenica 20 novembre 2022) La partita per la Lombardia è iniziata da tempo. Ed è una partita complessa, tesissima. Soprattutto dopo l'addio di, che ha lasciato la sua giunta per candidarsi con i centristi di Azione, il partito di Carlo Calenda. Voleva essere lei la candidata del centrodestra, ma di fronte al "niet" della coalizione ha deciso di cambiare casacca e tentare la corsa in solitaria. Poi, c'è Pierfrancesco Majorino, il candidato del Pd, destinato a una sconfitta rovinosa. Esponente della sinistra-sinistra, ha pochissime possibilità di essere un fattore. Calenda ha provato in tutti i modi a convincere il Pd ad appoggiare la Meloni, ma non ci sono stati margini. Enrico Letta sul punto è stato categorico. Infine c'è Attilio Fontana, governatore uscente e candidato del centrodestra unito. Il favorito. Anche secondo...

ISPI

Pendolari, residenti e fruitori abitualihanno ottenuto nessuna riduzione, anche se in passato le promesse della Regione si erano. La cifra più mostruosa è, però, quella del costo totale.... un fornitore di software aziendale, quasi il 30% di queste applicazioni è duplicato oaggiunge ... TEMPO ED ENERGIEUn altro studio , condotto su 20 team di tre grandi datori di lavoro e ... Quel “tesoretto” di gas da non sprecare I rossoblù contro il Pisa ottengono il terzo risultato utile consecutive ma quanti rimpianti in queste ultime partite di campionato ...La Serie B si ferma e non si giocherà in questo weekend ... Troppo blando il ritmo in Serie A e decisamente peggio in Serie B. Sono diverse le occasioni sprecate da Pereiro nelle sei presenze in ...