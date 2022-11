Non risponde alla convocazione | la Juve adesso può chiudere

... primario di Ginecologia e Ostetricia all'ospedale Villa Scassi di Genova,con un ... "Finché in Liguriasi realizzano i nuovi ospedali, eapre Erzelli,ci possiamo permettere la ...All'intervistatore che gli chiede se nei suoi confronti ci sia un veto da parte della Rai o di Mediaset, il magistratolo so,credo'. Ma specifica: 'Posso dire però che al Tg5 le ...Rick Karsdorp non si presenta alla convocazione degli allenamenti della Roma. José Mourinho aveva dato appuntamento alla squadra oggi pomeriggio dopo una settimana di sosta ...Roma, 20 nov. (Adnkronos) - I rapporti tra la Roma e Rick Karsdorp sono sempre più tesi. L'esterno olandese infatti non ha risposto alla convocazione per la ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo..