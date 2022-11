ilGiornale.it

Ok, non scendiamo nella Fede che è un discorso troppo importante rispetto a quello chead analizzare, ma sul fatto che l'equilibrio regna sovrano ci sono davvero poche discussioni. ...Ma almeno questo incontro per confrontare i temi con il Pd "avanti sulla nostra strada. A giorni lanceremo le nostre proposte programmatiche, le basi minime, elaborate anche dopo l'... "Noi andiamo avanti". I vescovi tedeschi sfidano ancora Roma Al termine della Visita ad limina, la conferenza episcopale tedesca respinge le critiche della Curia. Ed è giallo sull'assenza del Papa all'incontro ...