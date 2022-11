NJPW | Incoronata la prima campionessa femminile della compagnia

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 20 novembre 2022) La storia è stata fatta. KAIRI, conosciuta per il suo passato in WWE sotto il nome di Kairi Sane, ha sconfitto Mayu Iwatani nel main event di Hirostic X-Over è diventata laIWGP Women’s Championstoria. ???????#KAIRI#xSTARDOM#STARDOM pic.twitter.com/NkP627GEed— ????#SLK (@bishteric) November 20, 2022 ??IWGP?????KAIRI#xSTARDOM #KAIRI pic.twitter.com/4wMvMmX481— ?????? (@negisaburo12) November 20, 2022 KAIRI ha mostrato rispetto per Iwatani dopo il match e ha detto che avrebbe difeso il titolo aWrestle Kingdom 17, ma non era sicura contro chi. Tam Nakano è apparsa e ha detto che avrebbe affrontato KAIRI durante l’evento del 4 Gennaio. KAIRI e Tam avevano fatto squadra a Stardom Flashing Champions.