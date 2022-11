New York sotto una bufera di neve Gli esperti | Tempesta storica

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 novembre 2022) Negli Stati Uniti e sul Canada sud-orientale è arrivata la primadella stagione. Una vera e propriache sta flagellando la parte occidentale dello Stato di New, causando notevoli disagi alla popolazione tra strade bloccate, voli cancellati e in alcune zone l’impossibilita di uscire di casa in un periodo in cui la gente tende a spostarsi nel weekend che precede il giorno del Ringraziamento (che si celebrerà il 24 novembre). Glil’hanno già definita “” e gli accumuli diregistrati finora lo confermano. In alcune zone il manto diha coperto tutto formando muri bianchi per circa due metri di altezza e le previsioni indicano che non è ancora finita. Le zone più pesantemente colpite dalle nevicate sono ...