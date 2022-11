NBA 2022 2023 | Atlanta allo scadere su Toronto | Utah si riprende la vetta dell’Ovest

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) Solamente cinque incontri, ma come sempre tante emozioni nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre della stagione NBA. Non possiamo non partire dagliJazz, che espugnano il Moda Center di Portland e riconquistano ladella Western Conference. 113-118 il punteggio finale con il quale la franchigia di Salt Lake City ha battuto Lillard e compagni. Sugli scudi le due guardie Jordan Clarkson e Malik Beasley, autori rispettivamente di 28 e 29 punti. Nella rotazione dei padronianche Simone Fontecchio, che è rimasto dodici minuti sul parquet. Nottata difficile al tiro per l’azzurro, che ha chiuso con 1/5 dal campo. Sempre a ovest, facile successo per i Clippers con lo score di 119-97 sui San Antonio Spurs. Prosegue il graduale rientro di Kawhi Leonard, impiegato solo ...