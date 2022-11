Nazionale | secondo Mondiale da spettatori | da dove ripartire?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 novembre 2022) Alle 11:00 di oggi, con un grande spettacolo organizzato dal direttore creativo italiano Marco Balich, verrà inaugurata la 22esima edizione dei Campionati mondiali di calcio, mentre questa sera alle 20:45 scenderanno in campo gli Azzurri per la gara contro l’Austria. Queste due frasi, ahinoi, non sono collegate da nessun tipo di nesso logico. Per la seconda volta consecutiva, infatti, laitaliana non giocherà i Mondiali e mentre le altre selezioni si preparano alle grandi sfide che le attendono nei prossimi giorni sotto il caldo sole di Doha, i ragazzi di Mancini sono impegnati, nel gelo di Vienna, in un match che, viste le tempistiche e l’importanza relativa, fa gridare al tafazzismo., quattro anni per studiare (seriamente) una ripartenza “Qualcosa di buono c’è” verrebbe da dire ripensando alla vittoria dell’Europeo, datata ...