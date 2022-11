Napoli su Vicario | con o senza Meret? La verità sui rumors di calciomercato – ESCLUSIVA

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 20 novembre 2022) Tempo di sosta, ma è tempo di riflessioni, in vista anche di quello che sarà il futuro del club azzurro. Molto passerà anche dal, con Giuntoli già a lavoro per quanto riguarda gli obiettivi che ha sul taccuino, per il. Sulla sua personale lista non avrebbe ancora depennato il nome di Guglielmo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Spazio.it, infatti, il forte portiere dell’Empoli e della Nazionale azzurra, piace alle diverse top squadre in Serie A e, tra queste, ci sarebbe appunto ancora il. Nonostante il rinnovo die il posto “saldo” ora tra i pali, dopo l’addio di Ospina, tra le idee di Giuntoli potrebbe esserci ancora. E lo stesso portiere che sta brillando con i toscani, tanto da guadagnarsi un ...