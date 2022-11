Napoli | rinnovo anche per Rrahmani | contratto fino al 2027

Il sudcoreano potrebbe svincolarsi a luglio per 50 milioni: azzurri al lavoro per rimuovere o alzare la ...Sul punto, va comunque evidenziato che mentre per ildella patente non sussistono grossi ... Prendiamo il caso di un bambino che il tribunale dei minori diha allontanato dalla sua ...Un "investimento importante" da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Pronta la firma, anche i tifosi del Napoli esultano.ForzAzzurri.net - Rinnovo in arrivo anche per Amir Rrahmani E' tempo di rinnovi in casa Napoli: dopo Anguissa e Meret che hanno già prolungato il loro contratto con gli ...