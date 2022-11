Napoli | la clausola di Kim fa paura | il club pensa al rinnovo - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di domenica 20 novembre 2022) Il sudcoreano potrebbe svincolarsi a luglio per 50 milioni: azzurri al lavoro per rimuovere o alzare la ...

Il sudcoreano potrebbe svincolarsi a luglio per 50 milioni: azzurri al lavoro per rimuovere o alzare la ...... ndr) hanno subito un gol, è stato il suo primo grave errore con la maglia del. Poi si è ... Il prossimo luglio entra in vigore larescissoria (50 milioni, ndr). Presumibilmente solo per ...Kiwior dello Spezia si starebbe allontanando dalla Juventus, con i liguri che sarebbero intenzionati ad inserire una clausola rescissoria ...Il contratto di Luciano Spalletti scadrà a fine stagione, ma il Napoli ha una clausola per un altro anno. Tuttavia sarà importante anche la volontà ...